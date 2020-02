Fanny Leeb et le cancer : son combat en photos

En plus de continuer à partager des photos où elle mettait en avant son côté positif sur ses réseaux sociaux, Fanny Leeb a accordé une interview à Sept à huit, diffusée le 12 mai sur TF1, afin que son combat soit entendu par davantage de personnes, sa première apparition à la télévision depuis la révélation de sa maladie. Alors qu'elle portait un foulard sur la tête en début d'entretien, elle l'a rapidement enlevé, car elle assumait ses cheveux rasés. Elle a ensuite dévoilé que son cancer était arrivé après "deux années difficiles". À l'époque, elle n'arrivait pas à trouver sa place comme chanteuse tout en ayant l'étiquette de "fille de" : "Ce cancer, il est arrivé et il a remis les pendules à l'heure. Il y a dû avoir un comité qui a dû se dire : 'Qu'est-ce qu'on va lui faire là, à Fanny ? Parce qu'elle n'est pas bien et qu'elle n'a pas l'air de se rendre compte que la vie est formidable et qu'il va falloir la vivre à fond. Qu'est-ce qu'on fait ? On lui met un cancer du sein ?' Je me suis pris un boomerang, mais, clairement, il m'a aidée. Et je pense que, pour la suite, la vie, je l'aime plus qu'avant", a-t-elle confié. Elle a également dévoilé comment le diagnostic était tombé : "C'est par ma gynécologue : 'Bon, Fanny, vous avez un cancer.' Et de me tendre une boîte de mouchoirs. (...) On ne réalise pas tout de suite. C'est un choc, mais, en même temps, vous ne vous rendez pas vraiment compte. Vous pleurez, bien sûr. Et, en même temps, vous ne savez pas trop pourquoi vous pleurez, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous êtes un peu dans un flou pendant un moment. Un des médecins m'a dit : 'Vous devez faire comme ça et comme ça, sinon vous allez mourir.'"

À Paris Match, elle a expliqué comment son compagnon Olivier appréhendait la maladie. Elle a admis auprès de nos confrères que c'était "très difficile pour lui" de ne pas toujours pouvoir être présent lors de ses chimios, à cause de son travail. Mais, Fanny lui faisait bien comprendre que ce n'était pas grave et tentait toujours de "minimiser en faisant le clown". Du début à la fin, il a été présent pour elle et elle a tenu à le remercier le 30 mai en partageant une photo à ses côtés. Une casquette vissée sur la tête, elle regardait tendrement l'homme de sa vie.