Fanny Leeb, hospitalisée et cheveux rasés : vidéos touchantes avec ses proches

C'est un véritable défi qui attendait Mareva Galanter, Marine Lorphelin, Firmine Richard, Héloïse Martin, Nadège Beausson-Diagne, Maddy Burciaga et la présentatrice du programme Alessandra Sublet. En seulement trois semaines, les candidates de Stars à nu ont dû apprendre une chorégraphie ainsi que l'art de l'effeuillage afin de se mettre à nu devant mille personnes, lors d'un show exceptionnel donné au Lido. Mais toutes ont relevé le challenge pour la bonne cause : sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein.

Fanny Leeb ne connaissait malheureusement que trop bien cette maladie, car le 4 décembre 2018, on lui a diagnostiqué un cancer du sein "très agressif". S'est ensuivi un long combat, qu'elle avait partagé sur ses réseaux sociaux. Et dans cette épreuve, elle a bien entendu pu compter sur le soutien sans faille de ses proches, parmi lesquels son frère Tom Leeb. Le jeune homme de 30 ans, qui représentera la France au prochain concours de l'Eurovision, a toujours été à ses côtés comme l'a rappelé la candidate dans l'émission diffusée le 7 février 2020, sur TF1.

Son frère, son soutien

À J-16 du spectacle, Fanny a retrouvé Tom afin de partager un petit moment en musique. Et la complicité qui les unit sautait aux yeux. La jeune femme de 33 ans a ensuite eu de tendres mots pour son frère, qui la regardait avec admiration : "Dans les moments où j'étais vraiment triste, tu savais m'écouter, tu savais prendre la perche pour me faire rigoler. Tu arrivais à me faire oublier ce qui n'allait pas. Tu me faisais déconner sur des choses où, franchement, je n'aurais jamais pensé que tu aurais déconné. Finalement, ça a marché." Le beau brun a ensuite expliqué que l'humour ou le décalage était une "source pour s'en sortir".

Face caméra, Fanny Leeb a assuré qu'elle avait eu la chance d'être soutenue par tout son entourage et elle les a une fois de plus remerciés. "Sans eux, je n'aurais peut-être pas été aussi forte", a-t-elle notamment confié. Pendant ce temps étaient diffusées des images d'elle à l'hôpital pendant une chimio, de son frère en train de faire le pitre ou d'elle avec les cheveux complètement rasés.

Le jour où Fanny s'est rasé la tête

La jeune femme s'est rappelé la journée du 2 janvier 2019, où elle a commencé à perdre ses cheveux. Son frère Tom l'a vite rejointe pour l'aider à se raser comme en témoigne une vidéo dévoilée dans l'émission. Malgré cette épreuve, Fanny a gardé le sourire et a tenté de rester positive. "J'ai eu peur, on a tous eu peur. C'était un cancer qui allait vite. Mais s'il est pris à temps et surtout si le moral suit, il y a toutes les chances de s'en sortir", a expliqué Tom. Après quoi, sa soeur l'a une fois de plus remercié, les larmes aux yeux, pour son aide précieuse.

Alors que de nouvelles photos d'elle pendant sa maladie étaient dévoilées, Fanny a expliqué que le cancer avait changé sa vie, que ça lui avait permis de comprendre qui elle était et ce dont elle était capable. "Ça m'a fait beaucoup grandir", a-t-elle conclu.

Aujourd'hui, Fanny Leeb est en rémission. Petit à petit, elle tente d'accepter son nouveau corps comme elle l'a expliqué en début d'émission. Alors que son coach Chris Marques lui demandait à quel point elle était à l'aise dans son corps, elle s'est positionnée entre le 0 et le 1. "Après mon cancer, j'ai bizarrement pris confiance en moi. Il m'a aidée à me révéler, mais pas mon corps sachant que j'ai maigri, qu'il se reconstruit... Je ne suis pas encore à l'aise. Je me sens maigre, mais c'est normal", a-t-elle confié au juré de Danse avec les stars. Et face caméra, elle a précisé : "Aujourd'hui, je suis dans une phase de reconstruction. Tout est en train de s'équilibrer. Je ne peux pas être dans une forme olympique. Mon corps change de jour en jour, j'essaie de le remettre en forme. Donc forcément, je ne suis pas totalement à l'aise dans mon corps. Il a touché le point sensible et ça fait un peu tout remonter à la surface."