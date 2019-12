Fanny Leeb "guérie" : un an après son cancer, beau message pour son chéri

Une battante, voilà comment qualifier Fanny Leeb, la fille de l'humoriste Michel Leeb. À seulement 33 ans, elle se remet d'un cancer du sein qui a été très agressif. La jeune femme, qui avait documenté sa lutte sur les réseaux sociaux, se dit "guérie". Heureuse, elle a partagé sa joie sur Instagram.

Le 4 décembre 2019, elle a posté une photo d'elle sur laquelle on peut découvrir que ses cheveux ont bien repoussé après la chimiothérapie, au côté de son chéri Olivier, sous le soleil. "C'est une date d'anniversaire aujourd'hui. Il y a un an, j'apprenais pour mon cancer du sein. Maintenant je suis guérie et j'avais envie de partager cette photo d'Oliver et moi. Il est resté à mes côtés, m'a soutenue et me soutient toujours. Il n'a jamais changé son regard sur moi, il me disait que tout allait bien se passer. Il avait raison, il me donnait confiance en moi et confiance en mon combat. Je t'aime. L'entourage est tellement important. J'ai une chance inouïe d'avoir une famille aussi exceptionnelle", a-t-elle écrit, faisant fondre ses 15 000 abonnés.

Interrogée par Paris Match en mai dernier, Fanny Leeb décrivait comment Olivier avait abordé sa maladie, affirmant alors que "c'était très difficile pour lui lorsqu'il ne pouvait pas être présent pour les chimios", du fait de son métier de pilote de ligne. Elle-même avait préféré accueillir son cancer avec une attitude positive, affichant toujours un sourire avec ses proches. "Avec lui aussi, j'essaie de minimiser en faisant le clown malgré mon crâne rasé. Nous rions beaucoup", disait-elle alors.

Et Fanny Leeb, repérée il y a quelques années dans l'émission The Voice, d'ajouter sur Instagram : "Je vous envoie à tous, peu importent votre parcours, votre état, votre moral, votre statut, votre âge, une vague de pensées positives et sincères. Cette journée marque la finalité de ce combat que j'ai gagné. La vie est belle je suis heureuse et vous transmets l'explosion de joie qui anime mes pensées ! Bonne journée à tous #fuckcancer."

Désormais, elle pourra pleinement se consacrer à défendre son album intitulé The Awakening.