Fanny Leeb : La chimiothérapie finie, ses cheveux repoussent

"La semaine dernière, j'ai fini ma dernière chimiothérapie. Je suis trop contente, je suis en train de remonter la pente jour après jour. Je dois dire que c'était un moment super émouvant", clamait la chanteuse Fanny Leeb dans une vidéo sur Instagram, le 1er mai 2019. Désormais, la jeune femme rayonne et a dit adieu à son crâne chauve. Plus que jamais, elle peut bel et bien dire "fuck le cancer".

En juin dernier, Fanny Leeb fêtait ses 33 ans et pouvait avoir le sourire puisque c'est aussi à cette période que son combat contre le cancer commençait de plus en plus à ressembler à une victoire. En effet, la fille de Michel Leeb a partagé plusieurs photos d'elle sur Instagram et on a pu voir que ses cheveux repoussent progressivement. Un constat remarqué dès le 29 juin avec une photo prise à l'occasion de son passage au Montreux Jazz Festival. Mi-juillet, Fanny Leeb mettait une nouvelle photo d'elle en ligne, le sourire aux lèvres, aux côtés de son frère Tom - qui avait posé nu pour la soutenir dans sa lutte contre le cancer - et de sa soeur Elsa. Là encore, la chanteuse affichait des cheveux de plus en plus longs.

Depuis plusieurs mois, en parallèle de son combat contre la maladie, la jeune femme défend un nouveau single intitulé Fearless, premier extrait de l'album The Awakening, à venir. Le 5 août, elle dévoilait que son album n'allait pas tarder à paraître et qu'elle a d'ores et déjà posé pour la pochette.

Si elle est sans doute ravie de voir le bout du tunnel, Fanny Leeb préfère garder la tête froide. "Il y a d'autres choses à faire avant que tout soit complètement terminé. On lâche rien", a-t-elle ainsi dit en vidéo. Pouvant compter sur les encouragements de ses fans et de son clan, elle sait qu'elle peut aussi compter sur son amoureux, Olivier. "Avec lui aussi, j'essaie de minimiser en faisant le clown malgré mon crâne rasé. Nous rions beaucoup", confiait-elle à Paris Match en mai. Désormais, ils vont pouvoir rire d'autre chose que la maladie.