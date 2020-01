Eurovision 2020 : La France sera représentée par Tom Leeb

Après l'expérience Destination Eurovision, qui avait emmené Bilal Hassani représenter la France au concours de l'Eurovision, cette fois le public n'aura pas son mot à dire. Selon les informations du journal Le Parisien, le candidat tricolore a déjà été choisi.

Le site de nos confrères affirme que ce sera Tom Leeb qui défendra les couleurs de la France lors de la prochaine édition de l'Eurovision, le 16 mai 2020 depuis Rotterdam aux Pays-Bas ; le pays l'a emporté l'an dernier grâce à la chanson Arcade interprétée par Duncan Laurence. Notre pays avait alors atteint la 16e position, après un premier classement lors de la finale - durant lequel Bilal Hassani avait terminé 14e - qui avait été finalement modifié par la suite. Un résultat décevant.

Le Parisien écrit que "la délégation tricolore a d'abord écouté des centaines de chansons d'auteurs et compositeurs français, mais aussi étrangers pour la première fois" et que le titre avait d'ores et déjà été trouvé. Si France Télévisions n'a pas confirmé, le journal affirme donc que ce sera le chanteur Tom Leeb qui ira au front pour essayer de ramener la coupe à la maison. La France n'a pas gagné depuis 1977 avec la chanson L'Oiseau et l'Enfant de Marie Myriam.

Encore peu connu du grand public, Tom Leeb est le fils de l'humoriste Michel Leeb et frère de la chanteuse Fanny Leeb ; pour laquelle il a été un précieux allié pendant sa lutte contre le cancer. Âgé de 30 ans, il a sorti un premier disque intitulé Recollection chez Roy Music.

La finale de la 65e édition de l'Eurovision, depuis la Rotterdam Ahoy, aura lieu le 16 mai 2020.

Thomas Montet