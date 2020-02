Tom Leeb : Sa chanson pour l'Eurovision "casse les oreilles" du Ministère

Les artistes sélectionnés pour l'Eurovision font rarement l'unanimité en France. Une vérité légèrement biaisée ces dernières années, avec l'instauration d'une émission de pré-sélection, diffusée sur France 2, qui permettait au public de voter pour sa représentante ou son représentant. Mais voilà qu'après deux ans seulement, après les échecs du duo Madame Monsieur et de Bilal Hassani, les règles ont changé : Tom Leeb, le fils de l'humoriste, s'envolera en direction de Rotterdam le 16 mai prochain pour interpréter son titre The best in me sans que personne ne donne son avis.

J'ai fait passer le message

Du côté du public, les paroles, la mélodie aux sonorités Disney du titre de Tom Leeb faisait déjà jaser. Mais voilà qu'au sein du Ministère de la Culture, le chanteur ne fait pas non plus grande sensation. Questionné par le secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Franck Riester – le ministre de la Culture – a avoué qu'il avait eu beaucoup de mal lors de la première écoute, comme le rapporte le journal Le Parisien. "C'est vrai que le refrain est en anglais, ça m'a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio, aurait t-il répondu. C'est un choix indépendant de France Télévisions. Mais j'ai fait passer le message de mon étonnement face à une chanson dont le refrain est écrit en anglais."