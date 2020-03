Eurovision 2020 annulé - Tom Leeb : "J'en suis le premier déçu..."

Après des jours de rumeurs, les organisateurs du concours de l'Eurovision ont fini par publier un communiqué, le 18 mars, pour annoncer l'annulation de l'édition 2020. La célèbre compétition européenne de chant devait se tenir en mai à Rotterdam à la suite de la victoire l'an dernier des Pays-Bas ; grâce à Duncan Laurence avec la chanson Arcade. Le représentant français, Tom Leeb, est sorti du silence.

Dans la soirée, le chanteur a pris la parole sur Twitter et Instagram dans une vidéo légendée "Ce qu'on redoutait est arrivé...", où il apparaît souriant malgré la déception. "Tout comme vous, j'ai appris l'annulation de l'Eurovision. J'en suis le premier déçu bien évidemment, mais je comprends tout à fait étant donné les circonstances. La santé avant tout. Je voulais vous dire que j'étais de tout coeur avec le public, les citoyens, les téléspectateurs qui souhaitaient impérativement assister à cette belle soirée qu'est l'Eurovision. Mais voilà, n'oublions pas les valeurs universelles et la solidarité qui nous relient à travers la musique. N'oublions surtout pas ça. Restez chez vous, faites attention à vous, prenez soin de vous et des autres. Et puis écoutez de la musique, eh oui, parce qu'elle est notre alliée au quotidien c'est très important", a clamé le chanteur de 30 ans.

Tom Leeb, fils de l'humoriste Michel Leeb et frère de la chanteuse Fanny Leeb, pourrait peut-être revenir en 2021, car il se murmure que les organisateurs de l'Eurovision essayent de maintenir le concours à Rotterdam avec les candidats sélectionnés, mais avec... de nouvelles chansons. Le beau brun avait d'abord présenté une première version de sa chanson intitulée The Best in Me, s'attirant critiques et moqueries, avant de confier qu'il avait travaillé sur une deuxième version cette fois retitrée Mon alliée. Malheureusement, dans les deux cas, si cela se confirme, il devra trouver une autre chanson.

Tom Leeb ne compte pas retourner dans l'ombre dans les prochains mois comme il l'a annoncé à ses followers : "Prenez soin de vous et de vos proches et à très vite avec des surprises sur les réseaux sociaux." Affaire à suivre donc...

Pour rappel, la France n'a plus gagné le concours depuis 1977 avec la chanson culte L'Oiseau et l'Enfant de Marie Myriam.