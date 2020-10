Claire Keim et l'infidélité : Pourrait-elle pardonner à son compagnon ?

2019 commence sur les chapeaux de roues pour TF1 ! Pour la rentrée, la chaîne propose une nouvelle série à ses téléspectateurs intitulée Infidèle. Les fans de ce genre connaissent sans aucun doute la version originale dont elle est adaptée, Doctor Foster. Au casting de cette création inédite, Claire Keim et Jonathan Zaccaï.

Métamorphosée pour ce rôle d'Emma, médecin et mère d'un garçon qui découvre que son mari, Matteo, la trompe, Claire Keim est passée du blond au brun. Pour la comédienne de 43 ans, il ne fait aucun doute que le thème de l'infidélité parle à tout le monde. "Qu'on ait trompé ou qu'on ait été trompé, on a tous une histoire avec l'infidélité !", soutient-elle dans une interview accordée au Parisien le 7 janvier 2019. Pour la compagne de l'ancien footballeur Bixente Lizarazu, l'infidélité n'est pas synonyme de fin : "Je pense que la flamme ne s'éteint jamais." Quant à savoir si elle pourrait pardonner, difficile pour Claire Keim d'être aussi affirmative. "Je ne sais pas si j'en serais capable ! Est-ce que j'ai envie d'en être capable ? Pas sûr. (...) Je peux pardonner la faiblesse, le manque d'honnêteté pour ne pas blesser, mais la vraie trahison non. Je n'ai pas cette sagesse", confie-t-elle.

Contrairement au personnage qu'elle incarne, Claire Keim ne pourrait pas attendre aussi longtemps pour crever l'abcès : "J'agirais plus tôt, provoquerais la discussion. Je suis très spontanée. Mes mots devancent ma pensée. Je serais dans la confrontation immédiate."

Une situation absolument pas d'actualité puisque la comédienne et Bixente Lizarazu filent toujours le parfait amour. Le couple a récemment passé plusieurs jours Val d'Isère avec sa fille Uhaina, 10 ans, qui a décroché son étoile d'or.