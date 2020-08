Alexandra Lamy : Sa fille Chloé Jouannet a quitté le nid familial

"Même si Chloé se débrouille très bien toute seule, elle me demande conseil. Comme je peux le faire, à 48 ans encore, avec mon père. Une nouvelle relation se construit, et c'est très agréable", ajoute-t-elle. Alexandra Lamy s'était déjà plaint de la distance qui la sépare de Chloé Jouannet pendant le confinement.

Mère et fille se sont récemment retrouvées dans le Gard, et ont célébré la fête des Mères ensemble. La famille est une priorité pour Alexandra Lamy. "C'est mon socle. Pendant le confinement, on s'est tous retrouvés dans le Gard, chez mes parents. Ce qui nous a permis, avec Audrey [sa petite soeur Audrey Lamy, NDLR], d'écrire et d'avancer sur notre projet de film", confie l'ex-compagne de Thomas Jouannet et ex-épouse de Jean Dujardin à Télé 7 Jours. Leur alchimie prendra-t-elle sur grand écran ?