Thomas Jouannet en couple avec Armelle Deutsch : ce qui pourrait compliquer leur relation...

Thomas Jouannet, star de Sophie Crosse et Armelle Deutsch, à l'affiche du Tueur du Lac, diffusé sur TF1, forment un couple discret. L'ancien compagnon d'Alexandra Lamy, avec qui il a eu Chloé Jouannet et de qui il est resté proche, est marié à la comédienne de 42 ans depuis 11 ans. Ensemble, ils ont eu deux enfants dont on ne sait pas grand-chose... D'ordinaire discret sur sa vie personnelle, Thomas Jouannet a tout de même fait quelques confidences sur son bonheur.

"Vivre à deux, quoi qu'il arrive, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile ! Partager ma vie avec une actrice, ça me convient. On partage les mêmes centres d'intérêt, on a des amis communs...", avait-il déclaré à l'époque à nos confrères de Télé Loisirs. Le quadragénaire qui enchaîne les séries télé à succès a même relevé ce qui pourrait entacher sa relation avec sa femme, Armelle Deutsch. "Ce qui est génial, c'est qu'on travaille tous les deux. S'il y avait un déséquilibre, cela pourrait être plus compliqué..."

Thomas Jouannet a également expliqué qu'il n'était pas à la recherche de la célébrité. "Ce n'est pas trop mon truc. C'est bien de garder une part de mystère... Parfois, je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'expose un peu plus, mais je ne vais pas forcer le naturel", a-t-il confié.

Bien qu'il soit fier de sa fille Chloé Jouannet, également comédienne, hors de question pour lui de partager l'affiche avec elle. "Pour le moment, je n'en ai pas envie et elle non plus. C'est bien qu'elle fasse son truc de son côté. C'est important. Elle vit son aventure, ce qui n'empêche pas qu'on en parle", avait déclaré l'acteur suisse en 2020.