Adèle Exarchopoulos : Craquante diplômée devant Sami Outalbali et Jeanne Balibar pour les César

Au Fouquet's, Adele Exarchopoulos est tombée sur son amie Léa Seydoux, avec qui elle avait crevé l'écran dans La Vie d'Adèle en 2013, ainsi que deux concurrentes ! Jeanne Balibar et Aissatou Diallo Sagna prétendent également au César du meilleur second rôle féminin pour leurs performances dans les films Illusions Perdues et La Fracture.

En veste Puma et chemisier rose, Jeanne Balibar s'est distinguée de ses pairs sur le photocall du déjeuner des nommés des César. Comme elle, la réalisatrice Julia Ducournau, en lice pour le prix de Meilleure réalisation avec le film Titane (sacré Palme d'Or au dernier Festival de Cannes), a attiré l'attention grâce à son bomber rose Prada. Son héroïne Agathe Rousselle, nommée en tant que Meilleure actrice, était entièrement habillée en Louis Vuitton.

Leïla Bekhti et son tailleur noir Coperni, ainsi que les espoirs féminins Noée Abita et Lucie Zhang ont également participé à cette parade de looks improvisée ! Côté hommes, Sami Outalbali, Sandor Funtek (tous deux nommés dans la catégorie du Meilleur espoir masculin), Benoît Magimel, Gilles Lellouche et François Civil ont également défilé devant les photographes, diplômes de nommés en main.