Chloé Jouannet et Sandor Funtek : le couple câlin à l'Alpe d'Huez, sous l'oeil d'Audrey Lamy

Le Festival de comédie de l'Alpe d'Huez suit son cours et un jeune couple a fait une apparition remarquée jeudi soir ! Au quatrième jour, Chloé Jouannet était de retour en Isère, elle qui était membre du jury il y a deux ans. Pour l'occasion, la comédienne de 24 ans était bien entourée puisqu'elle était accompagnée de son petit ami, l'acteur Sandor Funtek, mais également de sa tante Audrey Lamy !

Devant les photographes, la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet a pleinement affiché sa tendre complicité avec celui qui partage sa vie depuis plus d'un an. Bras dessus bras dessous, la tête contre l'épaule de l'autre, regards entendus et sourires partagés... L'amour était au rendez-vous sur le photocall !

Le couple en fera-t-il de même le 25 février prochain sur le tapis rouge des César ? Sandor Funtek (31 ans) fait en effet partie des Révélations de cette année, de même que son partenaire Théo Christine, grâce à leurs rôles dans Suprême, le biopic consacré au groupe NTM.