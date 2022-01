Emmanuelle Béart glamour à souhait, face à Jean Dujardin et Leïla Bekhti pour les César 2022

Par Marine Corviole Rédactrice Passe ses journées à attendre une sortie de Meghan Markle, Kate Middleton (forever) et Charlene de Monaco. Sinon, elle décrypte les looks des stars sur le tapis rouge des Oscars, du Festival de Cannes, mais aussi en front row des défilés, sur Instagram... Au Trivial pursuit, posez-lui une question rose !

35 photos

En route les César, édition 2022 ! Lundi soir à Paris, s'est tenue la traditionnelle soirée des révélations. Jeunes comédiens et actrices débutantes ont pu compter sur le précieux soutien de leurs parrains et marraines d'exception, à commencer par Emmanuelle Béart et Jean Dujardin.

La 47e cérémonie des César se tiendra le 22 janvier 2022, sur la scène de l'Olympia. En attendant de connaître les grands gagnants, de nombreux comédiens se sont retrouvés pour la soirée des révélations organisée à L'Elysée Montmartre, lundi 20 janvier. Souriante et apprêtée, Emmanuelle Béart a fait une arrivée remarquée au milieu de ses camarades... Bouche rouge assortie à ses ongles, carré blond éclatant... La comédienne de 58 ans est apparue en pleine forme lundi soir, élégante à souhait dans son manteau noir Elie Saab (voir diaporama). L'actrice est cette année la marraine de la jeune comédienne Noée Abita, nommée pour son rôle dans le film Slalom. Une fois arrivée à L'Elysée Montmartre, Emmanuelle Béart a bien sûr posé devant les photographes avec sa filleule, "une merveille" selon elle, comme l'ont fait les autres parrains et marraines de cette édition 2022. Egalement présent, Jean Dujardin est quant à lui apparu avec une étonnante moustache. Un nouveau style qu'il doit à un tournage en cours ? L'acteur oscarisé est le parrain de Sami Outalbali, connu pour son rôle dans la populaire série Netflix Sex Education. Le jeune comédien est en compétition aux César pour son rôle dans le film Une histoire d'amour et de désir. De son côté, Théo Christine, récemment découvert dans le biopic Suprême, a tout naturellement pu compter sur le parrainage de... JoeyStarr ! Son camarade du film, Sandor Funtek (qui interprétait le rôle de Kool Shen), est quant à lui parrainé par Benoît Magimel.

Copains de tournage depuis le film Illusions perdues, Vincent Lacoste a bien sûr accepté de parrainer son camarade Benjamin Voisin. Egalement en compétition pour ce même film, l'actrice Salomé Dewaels est quant à elle parrainée par Jonathan Cohen, qui n'en revient pas de se voir confier ce rôle de mentor : "C'est exceptionnel, c'est un grand honneur. Je n'y ai pas cru quand j'ai reçu le mail (...). J'étais très ému en fait", a-t-il confié sur le photocall, comme les internautes ont pu l'entendre lundi soir, sur le compte Instagram de l'Académie des César. Pléiade de parrains et marraines prestigieux Camille Cottin est la marraine de Christine Gautier (pour le film Teddy), Romane Bohringer est quant à elle la marraine de François Créton (pour le film Les Héroïques), tandis que Ludivine Sagnier soutient la comédienne Pauline Parigot (du film Frères d'arme). La talentueuse Suzanne Jouannet est de son côté parrainée par Laurent Laffite, Anamaria Vartolomei (du film L'Evénement) est épaulée par Sandrine Bonnaire quand Yasin Houicha (Fragile) est encouragé par Reda Kateb. Vue dans Benedetta, la comédienne Daphné Patakia est parrainée par Mathieu Amalric. Enfin, Suliane Brahim (du film La Nuée) a pu compter sur la présence de sa marraine Marina Hands, Aïssatou Dialla Sagna (en compétition pour La Fracture) sur celle de Leïla Bekhti et Thimotée Robert (Les Magnétiques) sur celle de son parrain Pio Marmaï. N'oublions pas Mélanie Thierry, venue lundi soir encourager sa protégée : l'actrice Ophélie Bau, vue dans le film Vaurien.

Cette année, le film des révélations, mettant en scène tous les comédiens et comédiennes en compétition, a été réalisé par Thierry Demaizière et Alban Teurlai. Les téléspectateurs pourront le découvrir lors de la diffusion de la cérémonie des César, le 25 janvier prochain sur Canal+, en direct de l'Olympia. Antoine de Caunes animera la soirée, durant laquelle la star australienne Cate Blanchett recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.