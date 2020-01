Sex Education (Netflix) : Sami Outalbali, le Français de la saison 2

Huit nouveaux épisodes de 47 à 52 minutes, voilà ce qui attend les inconditionnels de Sex Education à partir de vendredi 17 janvier 2020. Et il y a fort à parier que la saison 2 de la série phénomène Netflix sera dévorée par tous ceux qui ont vu la première. Retour au lycée de Moordale (Pays de Galles) avec Otis Milburn (Asa Butterfield), Maeve Wiley (Emma Mackey), Eric Effiong, le meilleur ami d'Otis (Ncuti Gatwa) ou encore Jean Milburn, la mère d'Otis sexologue interprétée par l'excellente Gillian Anderson, mais aussi des petits nouveaux. Parmi eux, un Français, Sami Outalbali.

Le jeune acteur est loin d'être un inconnu puisqu'il est au casting du film Un vrai bonhomme de Benjamin Parent, avec Isabelle Carré, en salles depuis le 8 janvier dernier. Sami Outalbali a également été vu dans d'autres séries comme Mortel (Netflix), Les Grands (OCS City) ou encore dans la première saison de Sam (TF1).

Interpellé et alpagué, comme des millions d'abonnés Netflix, par la première saison de Sex Education, Sami Outalbali se voyait besoin jouer dans cette série où il est question de l'exploration de la sexualité chez les adolescents, de leurs histoires d'amitié et de la construction de leur identité. Alors dès que le Français a su que le casting allait s'enrichir pour la saison 2, il n'a pas hésité. "Quand j'ai su qu'ils cherchaient un acteur français, j'ai envoyé une vidéo, on m'a fait venir à Londres pour une audition et, deux semaines plus tard, j'ai su que j'étais pris", explique-t-il au Parisien ce vendredi. Une expérience incroyable dont il se remet toujours pas : "Se retrouver au milieu de ces acteurs alors qu'il y a quelques mois je regardais la série sur mon canapé, c'était dingue !"

Et lorsqu'il a débarqué, Sami Outalbali s'est rapidement lié d'amitié avec Emma Mackey, alias Maeve, avec qui il ne partage aucune scène de sexe dans cette saison 2. L'actrice de 24 ans est née d'un père français et d'une mère anglaise. "Quand j'ai su qu'un Français allait rejoindre la série, j'étais tellement contente", fait-elle savoir au Parisien. Une complicité qui les a accompagnés tout au long de la saison 2. "À chaque fois qu'on se retrouvait dans les loges sur le tournage, on rigolait beaucoup. Notamment parce que les autres ne comprenaient rien à ce qu'on se disait !", se souvient-elle.

Et depuis, Sami Outalbali et Emma Mackey ne se quittent plus puisqu'ils ont assisté ensemble au défilé AMI d'Alexandre Mattiussi, organisé à Paris lors de la Fashion Week Homme collection automne-hiver 2020-2021 le 14 janvier 2020.