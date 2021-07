Chloé Jouannet en couple : Qui est son compagnon l'acteur Sandor Funtek ?

En couple depuis plusieurs mois avec Chloé, Sandor est fils d'un père et d'une mère acteurs mais ne désirait pourtant pas travailler dans le cinéma comme ses parents. Pourtant une rencontre a tout changé lors de vacances à Londres. Repéré par le directeur de casting du film Mourir d'aimer (réalisé par Josée Dayan et sorti en 2009) à tout juste 19 ans, Sandor est choisi pour interpréter l'un des rôles principaux, celui de Lucas Malzieu. Quatre ans plus tard, il obtient un rôle dans le film La Vie d'Adèle (2013) récompensé par la Palme d'Or au Festival de Cannes et quelques années plus tard dans Dheepan de Jacques Audiard (qui a obtenu la Palme d'Or en 2015).

Après plusieurs rôles pour le petit et grand écran dont Noces (2016), The Wedding Ring (2016) ou dans les séries Hard et Capitaine Marleau (2016), il est sélectionné pour interpréter Ari dans le film Nico,1988 (2017), qui sera récompensé Meilleur film au Festival de Venise et Grand Prix du jury au Festival de Cinéma Européen des Arcs.