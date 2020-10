Chloé Jouannet en couple avec Sandor Funtek : qui est son nouveau compagnon ?

Chloé Jouannet a trouvé chaussure à son pied ! La comédienne a officialisé sa relation avec Sandor Funtek, un comédien français âgé de 30 ans. En dévoilant une photo de leur baiser masqué (pandémie oblige), la fille d'Alexandra Lamy a dévoilé sa relation au reste du monde. Une jolie photo en noir et blanc pour une belle idylle. L'occasion d'en savoir plus sur le comédien.

Sandor Funtek est né le 25 avril 1990 à Paris. Après un passage - peu fructueux - au Studio d'Asnières, il est remarqué par la réalisatrice Josée Dayan. Elle lui confie alors son tout premier rôle, dans le remake de Mourir d'aimer. Il commence sa carrière avec les plus grands, puisqu'il interprète juste après Valentin dans La vie d'Adèle (2013), d'Abdellatif Kechiche, Palme d'Or au Festival de Cannes. Il tourne également pour Jacques Audiard, dans Dheepan (2015) ou encore pour Susanne Nicchiarelli dans Nico,1988 (2017), prix du meilleur film au Festival de Venise-Orizzonti. On a également pu voir à la télévision, dans des séries comme Hard (2015) et Capitaine Marleau (2016).

Sandor Funtek, un comédien formé "sur le tas"

Prochainement, on pourra voir Sandor Funtek sous les traits de Kool Shen, dans Suprêmes, le prochain film d'Audrey Estrougo . "On répète énormément les concerts de manière très méthodique en matant les vidéos. On a un coach en rap, deux chorégraphes en breakdance donc il y a une vraie mise en abîme avec aussi un langage des années 90 à retravailler. C'est un vrai travail artisanal", confiait ce passionné de cinéma d'auteur au blog de Samuel Massilia , le 17 janvier 2020.

Sandor Funtek est d'ailleurs autodidacte, lui qui est passé par des écoles de cinéma, "avec lesquelles ça n'a pas du tout fonctionné". "Je ne comprenais pas ce que l'on me demandait ni les méthodes à appliquer. En tout cas, elle ne fonctionnait pas avec moi. Je me suis formé sur le tas avec des metteurs en scène sur des plateaux de tournage", expliquait-il, toujours au blog. Aujourd'hui, il espère continuer à faire de de son "mieux possible dans ce métier".