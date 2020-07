JoeyStarr : Photo avec les stars du film consacré à NTM

Coronavirus et confinement obligent, l'industrie du cinéma s'est arrêtée. Elle retrouve progressivement son activité, comme le montre JoeyStarr. Il reprend le tournage du film consacré au groupe de rap NTM, avec les deux acteurs qui les incarneront, Kool Shen et lui.

Les deux élus sont Théo Christine et Sandor Funtek. Le premier joue JoeyStarr (de son vrai nom Didier Morville) et Sandor interprète Kool Shen (Bruno Lopes) dans Suprêmes, titre du biopic sur les débuts de NTM, intitulé Suprêmes et réalisé par Audrey Estrougo.

JoeyStarr a publié un selfie avec Théo et Sandor sur Instagram. "JoeyStarr,KOOLSHEN ET MOI...", écrit le rappeur et acteur de 52 ans en légende de ce petit portrait de famille. Masque de protection sur le visage, JoeyStarr n'oublie pas les gestes barrières et la menace du coronavirus, toujours présente.