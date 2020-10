Chloé Jouannet en couple : la fille d'Alexandra Lamy officialise avec Sandor Funtek

Chloé Jouannet a trouvé sa moitié ! Le mardi 27 octobre 2020, l'actrice a partagé une photo d'elle embrassant son compagnon, l'acteur Sandor Funtek (30 ans). Un bisou qui respecte même (quasiment) les distances sociales, puisqu'ils portent tous les deux un masque. "L'amour en 2020", légende-t-elle. Cette jolie photo en noir et blanc a déjà été plébiscitée par près de 12 000 personnes, dont la tante de l'actrice, Audrey Lamy.

Cette officialisation a suscité de nombreuses réactions, notamment de Sabrina Ouazani : "Vous deux". Zoé Marchal, amie du couple, semble avoir été au courant depuis un petit bout de temps. "JE VOUS AIME TROP", a commenté la comédienne. Sandor Funtek ne pouvait être qu'en admiration face à cette photo, capturée dans un TGV. Il a commenté un tendre émoji coeur rouge, preuve de son approbation.

La jeune femme de 23 ans est donc en couple avec ce comédien, qu'on a pu voir dans Adoration, K contraire, Jeunesse Sauvage, La vie d'Adèle ou encore, Nico, 1988. Jacques Audiard , Sarah Marx, Abdellatif Kechiche ... Sandor Funtek, à 30 ans, Sandor Funtek a déjà joué pour les plus grands. Il jouera aux côtés d' Emmanuelle Béart Vincent Dedienne et Eva Ionesco dans L'étreinte, de Ludovic Bergery , qui sortira le 3 février 2021.

Sandor Funtek a également longuement préparé le prochain film d' Audrey Estrougo , Suprêmes, dans lequel il interprète Kool Shen (NTM). Il est d'ailleurs autodidacte, comme il l'avait confié au blog de Samuel Massilia . "J'ai eu l'envie de faire ce métier à l'âge de 19 ans car j'ai tourné dans un court-métrage et ça m'a beaucoup plu. J'ai fait des écoles avec lesquelles ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. Je ne comprenais pas ce que l'on me demandait ni les méthodes à appliquer. En tout cas, elle ne fonctionnait pas avec moi. Je me suis formé sur le tas avec des metteurs en scène sur des plateaux de tournage", avait-il expliqué en janvier 2020.