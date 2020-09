Emmanuelle Béart, Louise Bourgoin... Défilé de stars à Angoulême

"Un film c'est une équipe", a-t-elle écrit sur Instagram en légende d'une photo de ses partenaires et elle. Emmanuelle Béart partage l'affiche de L'Étreinte avec Vincent Dedienne et Sandor Funtek. Elle a assisté au photocall du film dimanche 30 août, et portait pour l'occasion une tenue Elie Saab.

Comme Emmanuelle Béart, Louise Bourgoin s'était apprêtée pour son apparition à Angoulême. Elle joue dans L'Enfant Rêvé (en salles le 7 octobre 2020) et y donne la réplique à Mélanie Doutey et Jalil Lespert. Les trois acteurs ont présenté leur film avant sa projection. Ultrachic en tailleur pantalon et mocassins, Louise Bourgoin a fait sensation auprès des photographes présents.

Ces derniers ont également vu passer Amanda Lear, venue soutenir le film Miss (en salles le 28 octobre 2020), la craquante Alma Jodorowsky (dans L'Ennemi), Virginie Efira (dans Police, en salles le 2 septembre), Marina Hands ou encore Ana Girardot, enceinte de son premier enfant. Côté messieurs, Thomas Ngijol, Kad Merad (venu avec sa compagne Julia Vignali) et Alex Lutz ont fait le déplacement.

Le festival Film Francophone Angoulême prendra fin ce mercredi 2 septembre 2020.