Ana Girardot enceinte : l'actrice attend son premier enfant

Alors que la vie reprend difficilement son cours après plusieurs mois de confinement en raison de la pandémie de coronavirus, l'actrice Ana Girardot multiplie les raisons d'avoir le sourire ! Non contente de retrouver le chemin du cinéma, elle est aussi enceinte de son premier enfant.

Dimanche 30 août 2020, la star de 32 ans - elle a fêté son anniversaire le 1er août - a pris la pose à la nouvelle édition du Festival du film francophone d'Angoulême. Lors du photocall organisé pour la présentation de son nouveau film intitulé 5e set, elle est apparue avec un baby bump auquel on ne s'attendait pas, visible derrière sa longue robe corail ! Ana Girardot a donc révélé sa grossesse aux photographes, n'hésitant pas à poser la main sur son ventre et à afficher un large sourire aux lèvres. Elle était accompagnée pour l'occasion de son partenaire à l'écran, Alex Lutz, et du réalisateur Quentin Reynaud.

Ana Girardot est cependant discrète sur sa vie privée et cette grossesse surprend puisque, l'an dernier, on apprenait sa rupture avec son compagnon de longue date Arthur de Villepin. En promo sur le plateau de Je t'aime etc, sur France 2, elle avait alors consenti à dire quelques mots sur cette séparation. "Ça va tellement mieux. Je n'échange pour rien au monde la Ana d'il y a un an contre la Ana d'aujourd'hui", disait-elle alors. Récemment, en vacances sur la presqu'île de Gien, l'actrice avait partagé la photo d'un beau brun barbu, identifié par certains de ses abonnés comme se prénommant Oscar. Des fans visiblement bien informés de l'actrice laissaient entendre qu'il s'agissait de son nouvel amoureux...

À noter qu'en plus de cette grossesse, Ana Girardot est aussi de retour pour le plus grand bonheur de ses fans dans La Flamme, une série parodique du Bachelor avec Jonathan Cohen sur Canal+ et dont la diffusion est programmée pour le mois d'octobre.