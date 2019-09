Ana Girardot célibataire : sa rupture avec Arthur de Villepin annoncée à la télé

Après quatre ans de romance, c'est terminé entre Ana Girardot et Arthur de Villepin. De passage dans l'émission Je t'aime, etc (France 2), le 18 septembre 2019, l'actrice de 31 ans a confirmé qu'elle n'était plus en couple depuis un certain temps avec le fils de l'ex-Premier ministre. Une rupture qui s'est révélée utile pour son nouveau film, Deux moi, actuellement au cinéma.

C'est le réalisateur Cédric Klapisch qui a en premier évoqué cette séparation sur le plateau de Daphné Bürki : "Elle s'est fait larguer juste avant le tournage et c'était super pour moi (...). Il y a quelque chose de sa vie qu'elle partage dans le personnage, a expliqué le cinéaste de 58 ans. Et ça donne une espèce de vérité, de sincérité au personnage. C'est vrai que c'est bien tombé." Dans Deux moi, Ana Girardot interprète le personnage de Mélanie, une parisienne trentenaire qui multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux. Une comédie dramatique dans laquelle elle donne la réplique à François Civil, avec qui elle avait déjà joué dans un autre film de Cédric Klapish, Ce qui nous lie, en 2017.

Mais c'est aujourd'hui avec le sourire que la comédienne évoque cette séparation : "Ça va tellement mieux. J'échange pour rien au monde la Ana d'il y a un an contre la Ana d'aujourd'hui, a-t-elle affirmé sur le plateau de Je t'aime, etc. Il y a encore une semaine, je repensais à des extraits du film, ce que disait Camille [Cottin, également à l'affiche de Deux moi, NDLR] et je comprends aujourd'hui les mots de Cédric. Et pendant le tournage, j'avais des amis qui étaient dans les mêmes impasses et je leur disais : 'Je fais un film là... Tu vas voir, dans un an, ça va répondre à toutes tes questions !'"