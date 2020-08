Kad Merad et Julia Vignali : Rare photo du couple au Festival d'Angoulême

Il s'agit du tout premier Festival de cinéma qui a pu être maintenu depuis le début de la crise sanitaire en France. Si Cannes n'a pas eu cette chance, la ville d'Angoulême a bien accueilli le vendredi 28 août 2020 son jury, qui compte notamment Benoît Delépine et Gustave Kervern, pour donner le coup d'envoi de la rentrée cinéma.

Au programme : tous les longs-métrages événements attendus dans les prochaines semaines, mais aussi les nombreux projets qui auraient dû être présentés sur la Croisette en mai dernier. C'est en suivant un protocole très stricte que le Premier ministre Jean Castex a accepté que le Festival ait lieu, en accord avec Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Cette dernière ne cache d'ailleurs pas son enthousiasme à l'idée de relancer l'industrie du cinéma, fortement touchée par le confinement. Sur Instagram ce samedi 29 août, celle qui vient de participer aux Reines du shopping, a d'ailleurs posé au côté de Kad Merad, en lice cette année avec le film Un triomphe, où il incarne l'animateur d'un atelier théâtre en prison.

Et surprise, le comédien était accompagné de sa moitié Julia Vignali. Sur la photo de Roselyne Bachelot, le couple apparaît avec un masque sur le visage, sous lequel on remarque tout de même des sourires. "Au @ffangouleme avec @juliavignali et @merad.kad qui présente demain #untriomphe d'@emmanuelcourcol ! Vive le cinéma francophone !", est-il légendé.