Kad Merad : Comment son fils de 15 ans impose ses règles à la maison

Kad Merad est partout, au cinéma, mais aussi à la télévision. Souvent dans le registre de l'humour. Mais c'est plongé dans un univers bien plus sombre que les téléspectateurs découvriront l'acteur de 55 ans sur TF1 ce lundi 23 septembre 2019, à partir de 21h05.

Dans La Part du soupçon, présenté le 14 septembre dernier lors de la 21e édition du Festival de la fiction de La Rochelle, Kad Merad endosse le rôle d'un père de famille suspecté d'avoir tué sa femme et ses enfants. Une fiction qui n'est pas sans rappeler un fait divers toujours non résolu : l'affaire Dupont de Ligonnès. Cette histoire remontant à 2011 a également largement inspiré la minisérie Un homme ordinaire avec Arnaud Ducret et Émilie Dequenne, qui sera prochainement diffusé sur M6.

Lors de la promotion du téléfilm qui devrait attirer des milliers de téléspectateurs, et dont il partage l'affiche avec Laurence Arné, Kad Merad a accordé un entretien au Parisien ce lundi. Le comédien y évoque son fils de 15 ans, Khalil, né de son mariage passé avec l'écrivaine Emmanuelle Cosso-Merad. Les confidences interviennent lorsque la star de la série Baron noir (Canal+) parle de son engagement en faveur de l'environnement. Son fils le fait beaucoup réagir sur cette problématique en imposant des gestes citoyens. "À la maison, il refuse qu'on achète des bouteilles en plastique et on a quatorze poubelles pour le tri. J'ai bon espoir que les gens adoptent des gestes écoresponsables. J'y crois", confie-t-il. Des règles que doit sans aucun doute également suivre Julia Vignali, la compagne de Kad Merad.