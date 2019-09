Julia Vignali dans Le meilleur pâtissier : Kad Merad, son chéri, a changé d'avis

On adore Kad Merad, aussi bien dans Pamela Rose que dans Baron Noir, l'excellente série de Canal+. L'acteur décidément capable de tout jouer est à l'affiche du téléfilm événement La Part du soupçon, inspiré de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, qui sera diffusé sur TF1 le 23 septembre 2019. C'est pour en faire la promotion que le comédien de 55 ans a accordé une interview au Figaro.

Questionné sur ses habitudes de consommation de la télévision, Kad Merad avoue bien volontiers regarder assidûment Le Meilleur Pâtissier, sa compagne Julia Vignali étant aux commandes de l'émission deM6. "Notamment Le Meilleur Pâtissier avec Julia, car elle aime bien me demander ce que j'en pense. J'avoue qu'au début, ça ne m'intéressait pas et, finalement, je trouve ça très bien fait. Il y a du suspense et une vraie écriture", confie-t-il au quotidien, sans en dire plus.

On sait désormais que Kad Merad craque pour les conseils avisés de Mercotte et Cyril Lignac, mais regarde-t-il d'autres émissions à la télé ? "Sinon, je regarde essentiellement le sport : football, rugby et Formule 1 sur Canal+ où l'immersion est extraordinaire... J'ai des enfants qui sont en âge de regarder Quotidien, TPMP et C à vous, alors on zappe entre les trois. J'apprécie aussi le talk-show de Jimmy Fallon. Je m'inspire un peu de tout ça pour mon projet musical", confie le papa de Khalil (15 ans).

Kad Merad et Julia Vignali sont en couple depuis 2014. Divorcé d'Emmanuelle Cosso-Merad, parolière et écrivain, l'acteur a eu un fils avec elle, Khalil, né en 2004. Avant de le rencontrer, Julia Vignali a de son côté eu un fils, Luigi, aujourd'hui âgé de 12 ans.