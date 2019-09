Mercotte (Le Meilleur Pâtissier) amoureuse d'un candidat : Julia Vignali balance

Ce mercredi 11 septembre 2019, les téléspectateurs gourmands de M6 sont les plus heureux du monde. Le Meilleur Pâtissier est de retour pour une huitième saison, avec Julia Vignali aux commandes. Dans le jury, on retrouve Cyril Lignac et l'intransigeante Mercotte. Enfin, cette dernière ne s'est pas montrée intraitable avec tout le monde...

La critique culinaire et blogueuse de 77 ans est tombée amoureuse de l'un des candidats, comme l'a confié la compagne de Kad Merad à Purepeople : "Mercotte a perdu tout sens commun. C'est-à-dire que dès lors qu'on présentait son gâteau, elle était en pâmoison. Alors qu'on la connaît, elle est très critique. Ce beau jeune homme s'appelle Baptiste, il est mannequin de son état. Il a fait chavirer le coeur de Mercotte. C'était très drôle parce qu'il y avait une forme de jalousie de Cyril. Parce qu'elle était prête à tomber dans ses bras. Ça nous a fait beaucoup rire et on a beaucoup joué de ça. Mercotte a piqué des fards, c'était très mignon."

Le jeune homme de 26 ans était très au courant de la situation. S'il était parfois gêné, il n'hésitait pas à profiter de la situation : "Mais parfois, il lui faisait un peu croire que ça pouvait être possible." Malgré le coup de coeur de Mercotte, Baptiste n'a pas été favorisé par rapport aux autres participants. D'autant plus que la production a mis en oeuvre pour les mettre en difficulté : "C'est assez incroyable ce qu'ils ont prévu. Il y aura beaucoup de surprises dans les épreuves, mais aussi dans la compétition entre les pâtissiers. Ça m'étonnerait que quelqu'un puisse découvrir qui va décrocher le trophée du Meilleur Pâtissier cette année."

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.