Julia Vignali : Rare et jolie déclaration d'amour à Kad Merad, son compagnon

En février dernier, Kad Merad avait timidement évoqué la naissance de cette histoire d'amour au micro de RTL. Le comédien de 55 ans avait alors confirmé avoir rencontré la présentatrice sur le plateau de l'émission C à vous en 2014 : "La première fois que je l'ai approchée physiquement, c'est là. Je ne dirai pas après comment ça s'est passé. Julia Vignali que j'avais aperçue, et... ben bon bref, commencez pas à m'emmerder, avait-il déclaré, non sans gêne. Et puis nous, on ne met pas forcément en avant cette histoire. On a une vie de famille, des enfants. Et j'ai pas envie de raconter tout."

L'animatrice du Meilleur pâtissier est la maman de Luigi, 12 ans, né d'une précédente relation. Kad Merad est papa de Kalil, 15 ans, né de son mariage avec la parolière Emmanuelle Cosso-Merad.