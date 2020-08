Roselyne Bachelot critiquée pour Les Reines du shopping : elle assume à fond !

Mardi 11 août 2020, un extrait mettant en scène Roselyne Bachelot dans Les Reines du shopping (M6) a été dévoilé sur les réseaux sociaux et, depuis, la critique fait rage contre la nouvelle ministre de la Culture. Mais la femme politique n'est pas du genre à se laisser faire, elle a donc répondu à ses détracteurs sur Twitter.

Fin août, Les Reines du shopping seront de retour et un numéro spécial avec des célébrités sera dévoilé aux téléspectateurs avec, notamment, Julie Zenatti, Hapsatou Sy et Julia Vignali. Si la participation des autres candidates ne choque pas car elles sont actrices, animatrices, ou encore ex-chroniqueuses télé, celle de Roselyne Bachelot agace certains. People et ministre, cela fait mauvais genre. Ils ont tort.

Sur Twitter, la femme politique de 73 ans a été victime d'un tollé après cette annonce. "Chère Roselyne Bachelot, pouvez-vous nous expliquer ? Vous pensez vraiment que c'est votre rôle ? En ces temps terribles pour la culture ça s'apparente vraiment à un énorme foutage de gueule !" (...) "Moi je suis d'accord avec vous. Ministre ou pas... Qu'est-ce qu'un politique vient foutre dans ce genre d'émission", pouvait-on notamment lire. Ce à quoi Roselyne Bachelot a répondu : "Cette émission a été tournée il y a plusieurs mois avant la crise pandémique et est destinée à financer une association de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je suis fière de cet engagement."

Cet épisode a surtout été tourné avant la nomination de Roselyne Bachelot au ministère de la Culture par le Premier ministre Jean Castex. Et certains l'oublient peut-être mais entre Roselyne Bachelot et la télévision c'est une grande histoire d'amour. L'ex-ministre de la Santé et des Sports sous l'ère Nicolas Sarkozy a été chroniqueuse dans Le Grand 8 sur C8, elle a eu son émission 100% Bachelot sur RMC et a aussi travaillé pour LCI. On a même pu l'entendre à plusieurs reprises dans Les Grosses têtes sur RTL.