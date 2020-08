Roselyn Bachelot dans Les Reines du shopping : elle ose une tenue très originale

Défilés de mode, concerts, tournages... La pandémie de Covid-19 a été à l'origine de l'interruption de nombreux événements et tournages ! Ainsi, les fans des Reines du shopping ont été privés de nouveaux épisodes. L'émission présentée par Cristina Cordula fera son retour fin août avec une candidate de marque, la ministre de la Culture Roselyn Bachelot, laquelle apparaît confiante dans un teaser...

La nouvelle avait été annoncée le 30 mai dernier dans l'émission radio On refait la télé sur RTL. Eric Dussart avait révélé aux auditeurs que Roselyn Bachelot serait prétendante au titre de Reine du shopping, en participant dans l'émission du même nom diffusée sur M6. "Ce sera dans le cadre d'une émission spéciale célébrités organisée par Cristina Cordula, le tout au profit d'une association", précisait l'animateur.

Leur scoop a été confirmé par un teaser de l'épisode en question. Des séquences de Roselyn Bachelot entrant dans une boutique et en plein essayage d'une tenue et de chaussures y ont été compilées. Des tenues originales comme on peut le voir avec sa veste ondulée et ses chaussures roses qui comprenaient un noeud argenté. "Encore un nouveau challenge et avec du style !", lance-t-elle face à la caméra.