Les Reines du shopping : Roselyne Bachelot bientôt guest de Cristina Cordula

Voilà une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas ! Samedi 30 mai 2020, les journalistes Eric Dussart et Jade ont fait une annonce étonnante dans On refait la télé sur RTL au sujet des Reines du Shopping. En effet, alors que Cristina Cordula prépare activement la reprise des tournages après plus de deux mois d'inactivité en raison du coronavirus, la figure de M6 devrait prochainement s'entourer de... Roselyne Bachelot !

L'ancienne ministre de la Santé est en effet attendue en tant que guest dans l'émission de mode. "Roselyne Bachelot va participer aux Reines du shopping", a-t-on appris sur les ondes de la station de radio. Et pour les journalistes de préciser : "Ce sera dans le cadre d'une émission spéciale célébrités organisée par Cristina Cordula, le tout au profit d'une association". La principale intéressée devrait elle même évoquer le sujet dans Les enfants de la télé, sur France 2, ce dimanche 31 mai. Lors d'un extrait du programme porté par Laurent Ruquier, Roselyne Bachelot explique notamment que cette spéciale célébrités sera proposée aux téléspectateurs dans plusieurs semaines par précaution vis-à-vis du virus.

Ce n'est pas la première fois que Cristina Cordula fait venir des personnalités connues dans le dressing des Reines du Shopping. On se souvient par exemple du passage de Chantal Thomass en 2018. La créatrice de mode suivait alors une compétition placée sous le signe du glamour masculin-féminin. Une aubaine pour Cristina Cordula qui a défilé pour son invitée lorsqu'elle était encore mannequin. "C'était une époque où il y avait pas mal de Brésiliennes. Je faisais de la mode, et pas que de la lingerie. Tous les six mois, j'organisais des sélections [...] Je l'ai prise une fois ou deux... Cristina, je l'ai trouvée magnifique, et elle a fait deux, voire trois défilés", se souvenait la styliste. Avant elle, c'est Jean-Paul Gaultier qui faisait une apparition dans l'émission de M6 en 2016. Le grand nom de la couture avait été désigné pour suivre l'avancée d'une édition spéciale all-stars. Il avait pour rôle de départager les anciennes gagnantes venues remettre leur titre en jeu.