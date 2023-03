"Après les aides auditives..." : Roselyne Bachelot atomise Anny Duperey après un échange houleux

Roselyne Bachelot n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une adepte de la langue de bois, et c'est même le moins que l'on puisse dire ! Dans son dernier bouquin intitulé 682 jours paru en ce début d'année 2023, la femme politique de 76 ans revient sur son mandat en tant que ministre de la Culture de juillet 2020 à mai 2022. Une période particulièrement houleuse pour le secteur, notamment en raison de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19 qui a sévi.

Elle y livre ainsi de nombreuses anecdotes plus ou moins croustillantes sur des personnalités bien connues du grand public, avec peu de retenue. En effet, les piques sont légion et Roselyne Bachelot ne se prive guère pour régler ses comptes, comme c'était encore récemment le cas avec le chanteur et acteur français Benjamin Biolay. Mais dans un autre passage de son ouvrage, l'ancienne ministre de la Culture évoque sa présence à une soirée très attendue de la part du petit monde qu'est le cinéma français : les César.

Fausses accusations ?

"J'étais folle de joie d'y assister", débute-t-elle, décrivant la cérémonie comme "un raout mythique". Et ce bien qu'elle savait à quoi s'attendre. "Je dirais même que la perspective d'en prendre plein la gueule m'apparaissait comme un baptême du feu, quasiment une consécration. Je n'ai pas été déçue", écrit-elle. Dans cet Olympia "transformé en une sorte de cabaret interlope" à cause "des consignes sanitaires", tout débute pourtant pour le mieux. "Je fais le tour des tables avec un accueil finalement convenable et même très chaleureux", poursuit-elle.

Mais ça, c'était avant de croiser une certaine actrice... "Anne Duperey m'agresse littéralement avec l'antienne répétée que nous sommes les fossoyeurs de la culture. Elle continuera plus tard en m'accusant faussement d'avoir quitté la cérémonie alors que j'étais dans la loge prévue par les organisateurs", développe-t-elle, avant de la rhabiller pour l'hiver. "Après les aides auditives, elle pourrait se reconvertir dans les publicités pour lunettes". Le ton est donné. On est très curieux de savoir comment se déroulera leur prochaine rencontre.