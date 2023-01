Anny Duperey entourée de ses enfants Sara et Gaël Giraudeau : réunion de famille et grande fierté

Présente le 17 janvier 2023 à la générale de la pièce Le syndrome de l'oiseau au théâtre du Rond-Point à Paris, Anny Duperey a pu profiter d'une belle soirée avec ses deux enfants Sara et Gaël.

Co-metteuse en scène (avec Renaud Meyer) de la pièce, Sara Giraudeau joue également dans celle-ci au côté de Patrick d'Assumçao. Très fière de sa fille, Anny Duperey a pu poser avec celle-ci mais aussi croiser Jean-Pierre Kalfon et Zinedine Soualem au cours du cocktail. Complices, Sara Giraudeau et Gaël se sont échangés de tendres marques d'affection lors de la soirée. Venu avec sa femme Anne, le fils de Bernard Giraudeau a pu également poser avec Jean-Paul Bordes, acteur ayant été nommé pour le Molière du comédien dans un second rôle pour la pièce La Puce à l'oreille (1997).

Connue depuis son rôle dans la série Le Bureau des légendes, mais aussi sur grand écran dans Petit paysan (2018) - qui lui a permis d'être récompensée du César de la meilleure actrice dans un second rôle - Sara Giraudeau est maman de trois filles avec l'acteur Simon Hubert : Mona née le 22 mai 2011, Bonnie née le 28 juin 2016 et d'une troisième fille née début mars 2022.

Grand-mère attentionnée, Anny Duperey a pourtant longtemps refusé d'être mère comme elle le confiait aux journalistes de l'émission En Aparté, sur Canal+. Traumatisée par la mort de ses parents, asphyxiés au monoxyde de carbone dans leur salle de bain, alors qu'elle n'avait avait que 8 ans, la comédienne d'Une Famille Formidable a changé d'avis grâce à quelques mots de son époux Bernard Giraudeau, décédé en juillet 2010.

Le refus de l'enfant

"L'idée de l'enfant me provoquait des crises. Renouer avec le danger de perte, avec des douleurs, peut-être une petite vengeance vis-à-vis des parents. Et Bernard a eu cette phrase : 'Le refus de l'enfant, à ce point-là, c'est une forme de suicide'. Et quand on aime les mots et qu'on les écoute bien... ces mots-là étaient tellement justes que j'ai tout de suite reconnu que c'était le suicide d'une lignée qui allait mourir avec moi, avait-elle confié. Quelques mois plus tard, l'actrice tombait enceinte de Gaël. Son fils est né en 1982 et sa fille Sara en 1985.