Anny Duperey : Le terrible drame qui a marqué son enfance, ses deux parents retrouvés morts !

On peut cacher bien des choses derrière un sourire. S'il y a une célébrité qui pourrait parfaitement représenter cette phrase, ce serait Anny Duperey. L'actrice de 75 ans est devenue, au fil des années, l'une des valeurs sûres du cinéma et de la télévision française. Ce n'est pas pour rien que pendant près de ving-six ans, elle incarnait au côté de Bernard Lecoq l'un des piliers d'Une famille formidable. Elle campait le rôle de Catherine Beaumont, généreuse, altruiste, sympathique et souriante, à son exacte image dans la vraie vie.

Mais voilà, avoir l'air heureux et sans histoire ne fait pas tout et Anny Duperey est bien placée pour le savoir. La comédienne, vue dans Les compères ou Germinal, a connu un épisode dramatique dans sa jeunesse qui a marqué sa vie à jamais. Comme elle l'avait confié en 2021 auprès de Non Stop People, la comédienne a retrouvé ses deux parents morts chez eux, alors qu'elle n'avait que 8 ans : "Il y a eu un traumatisme important. Ma petite soeur n'avait que cinq mois quand, un dimanche matin, j'ai retrouvé mes deux parents morts dans la salle de bain, asphyxiés par le monoxyde de carbone."

Les conséquences du traumatisme ne se sont pas révélées tout de suite : "Il y a eu d'abord une sorte de déni du deuil, un petit peu dépressive. À 13 ans, j'ai fait une espèce de simili tentative de suicide en me foutant sous une bagnole qui n'a pas voulu de moi", déclarait-elle. Après la tragique disparition de Ginette et Lucien Legras à cause d'un chauffe-eau défectueux, Anny Duperey a été confiée à sa tante. Patricia, sa soeur âgée de 5 mois lors de l'accident et décédée en 2009, a quant à elle été confiée à ses grands-parents paternels. Cette séparation leur a d'ailleurs coûté leur relation : "On n'a jamais vraiment résolu cette histoire, Je pourrais presque dire qu'elle en est morte (...) Malgré nos efforts de complicité, nous n'avons pas réussi à dépasser ce problème."

Vivre un tel choc dans l'enfance a-t-il eu des conséquences sur le rôle de maman qu'Anny Duperey endosse dans la vie avec Sara, 37 ans et Gaël, 40 ans ? Absolument pas, ce serait même plutôt le contraire : "Comme je n'ai pas eu de modèle, j'ai essayé d'élever mes enfants en regardant les autres mamans. Finalement, je les trouvais trop lourdes, trop inquiètes. J'ai donc adopté le lâcher-prise. Plus tard, mes enfants m'ont confié que j'avais réussi à être une mère légère, attentive, présente et pas du tout envahissante." En bref, une maman formidable !