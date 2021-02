Anny Duperey, orpheline à 8 ans : Le terrible accident qui a tué ses parents

Anny Duperey n'avait que 8 ans et demi lorsqu'elle a découvert les corps de ses parents. Lucien et Ginette Legras, photographes originaires de Normandie, sont morts empoisonnés au monoxyde de carbone dans la salle de bain familiale, à cause d'un chauffe-eau défectueux. "Il y a eu un traumatisme important. Ma petite soeur n'avait que cinq mois quand, un dimanche matin, j'ai retrouvé mes deux parents morts dans la salle de bain, asphyxiés par le monoxyde de carbone", décrivait l'actrice auprès de Non Stop People, au début du mois de février 2021.

Dans les pages de Télé 7 Jours, à l'occasion de la diffusion de la série Face à Rousseau (France 2), le mercredi 17 février 2021, Anny Duperey a évoqué cet évènement tragique. "Mes parents sont morts tragiquement et j'ai été élevée par ma tante, une mère formidable. Mais comme je n'ai pas eu de modèle, j'ai essayé d'élever mes enfants en regardant les autres mamans. Finalement, je les trouvais trop lourdes, trop inquiètes. J'ai donc adopté le lâcher-prise. Plus tard, mes enfants m'ont confié que j'avais réussi à être une mère légère, attentive, présente et pas du tout envahissante", a détaillé l'auteure.

Anny Duperey s'était déjà confiée sur le traumatisme qu'a été la mort de ses parents. Il y a eu d'abord une sorte de déni du deuil, un petit peu dépressive. À 13 ans, j'ai fait une espèce de simili tentative de suicide en me foutant sous une bagnole qui n'a pas voulu de moi", se souvenait-elle à l'antenne de Non Stop People. Plus tard, Anny Duperey a été marquée par sa séparation de sa soeur Patricia. "On n'a jamais vraiment résolu cette histoire, Je pourrais presque dire qu'elle en est morte (...) Malgré nos efforts de complicité, nous n'avons pas réussi à dépasser ce problème", avait-elle déploré.

Pour rappel, Anny Duperey a été la compagne de l'acteur Bernard Giraudeau pendant dix-huit ans. Ensemble, ils ont accueilli Gaël (39 ans cette année) et Sara (36 ans cette année). Depuis, l'actrice est devenue grand-mère de quatre petites-filles. Elle s'est séparée de Bernard Giraudeau en 1991.