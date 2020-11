Anny Duperey, bouleversée : "On m'a retiré mon bébé", souvenir douloureux de sa soeur...

C'est le drame de sa vie. Séparée de sa petite soeur à la mort de ses parents, Anny Duperey n'a jamais pu se remettre de cette tragédie qui a marqué à tout jamais sa famille. Interviewée par TV Magazine, l'héroïne de la série Une famille formidable (TF1) est revenue plus en détails sur cette période qui a bouleversé sa vie. Toujours très émue à l'évocation de ce souvenir douloureux, elle raconte avec beaucoup d'émotion : "On m'a séparée de ma soeur de 5 mois quand mes parents sont morts. On m'a retiré mon bébé, quelque part, moi qui étais si contente d'avoir une petite soeur... Je sais à quel point c'est dur, irréparable même, lorsqu'on a déjà vécu le traumatisme de perdre ses parents. Si l'on a pas une enfance commune, on ne se connaît pas."

Je pourrais presque dire qu'elle en est morte

Les deux soeurs se sont finalement retrouvées quelques années plus tard, mais ne sont jamais parvenues à guérir de ce traumatisme profond. "Ma soeur, plus jeune que mois de huit ans et qui n'est plus de ce monde, ne s'en est jamais remise. Je pourrais presque dire qu'elle en est morte. Malgré nos efforts de complicité, nous n'avons pas réussi à dépasser ce problème."

Pour surmonter sa peine, Anny Duperey s'est depuis engagée dans l'association SOS Villages d'Enfants. Marraine de coeur depuis 1993, la comédienne des séries Tueur du lac ou Grand Hôtel a rappelé l'importance de cette association destinée à accueillir des frères et soeurs jusqu'à leur majorité. "L'idée est de garantir aux membres d'une même fratrie d'être élevés ensemble" explique la comédienne de 73 ans. Un combat très cher à l'actrice qui a perdu ses parents à l'âge de neuf ans.