Julia Vignali : Son compagnon Kad Merad vole à son secours en plein direct

Au vu du succès de Tous en cuisine durant le confinement, M6 a pris la décision de prolonger la diffusion de l'émission animée par Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Chaque soir, les téléspectateurs peuvent donc continuer à cuisiner de bons petits plats devant leur télévision grâce au chef de 42 ans et s'amuser à voir des personnalités aux fourneaux. Après Adil Rami - qui est au coeur d'une polémique -, c'était au tour de Julia Vignali d'essayer de reproduire les deux recettes du jour, le 11 juin 2020. Et le public a eu le droit à une belle surprise.

La belle présentatrice de 44 ans connaît bien Cyril Lignac, car, depuis 2017, elle est aux commandes du Meilleur Pâtissier, un concours dans lequel le chef est juré au côté de Mercotte. C'est probablement pour cette raison qu'elle a accepté de participer à Tous en cuisine, alors qu'entre la cuisine et elle, c'est loin d'être une histoire d'amour. "Ce soir, comme je savais que j'allais être avec vous et que je suis absolument nulle en cuisine, j'ai invité six personnes. On sera huit à table", a confié Julia Vignali après avoir fait quelques pas de danse lors de sa présentation.

Place ensuite à la pratique : tous devaient réaliser des perles du Japon à la banane et un carpaccio de poisson mariné. "J'ai déménagé il y a deux semaines, je ne me suis jamais servie de la cuisine", a admis Julia Vignali auprès de Cyril Lignac et Jérôme Anthony en pleine préparation. Après avoir raté son dessert, elle ne s'imaginait pas seule aux fourneaux pour concocter le plat. Elle a donc fait appel à son compagnon, Kad Merad. "Viens m'aider, mon amour, je n'y arrive pas", lui a-t-elle lancé. L'acteur de 56 ans a donc volé à son secours, il est même resté jusqu'à la fin de l'émission. Un bonheur pour les fans du couple tant il est discret d'ordinaire. Rares en effet sont les fois où les tourtereaux apparaissent ensemble. Et lors de leurs interviews, leurs confidences sur leur belle idylle ne sont pas nombreuses.