Adil Rami : Un acte raciste dans "Tous en cuisine" ? Il s'explique et insulte

"Donc Adil Rami est raciste et ne respecte pas les asiats en se moquant de leur accent", pouvait-on lire en réaction à la blague ratée du footballeur. L'ex-défenseur de l'Olympique de Marseille s'est exprimé sur le sujet, en nommant "un imbécile qui se prénomme Raphaël" dans sa story Instagram du jeudi 11 juin 2020.

Il s'est filmé en voiture et a déclaré, avec certains passages dans un accent supposément asiatique : "Hier, on a fait une émission sur M6 avec Cyril Lignac, on a pris du plaisir, c'était vraiment bien. Comme dans les beaux livres, il y a toujours un élément perturbateur, un (sic) connard qui vient essayer de faire son super héros. Apparemment, je serais un petit peu raciste car j'aurais dit 'Bondour' et ça n'aurait pas plu. Alors, petit connard, je vais t'expliquer quelque chose : je suis marocain et mes enfants sont vietnamiens. Si je veux faire l'accent from Asie, je le fais, ça s'appelle de l'humour. Ok, (sic) connard ? Moi je suis pour la paix et tous ensemble".

Adil Rami a deux garçons, les jumeaux Zayn et Madi (3 ans), nés de sa précédente relation avec Sidonie Biémont.