Tous en cuisine : Cyril Lignac en difficulté, Jérôme Anthony le remplace

Mardi 2 juin 2020, Cyril Lignac était aux commandes d'un nouveau numéro de Tous en cuisine, en direct sur M6. Mais le célèbre chef a rencontré un petit imprévu. En effet, après une coupure pub, les candidats du jour ainsi que les téléspectateurs ont constaté avec surprise qu'il avait disparu des écrans ! C'est Jerôme Anthony, son fidèle acolyte, qui a dû prendre la relève le temps que Cyril Lignac gère ses petits soucis. Roi de l'impro, l'animateur ne sait pas laissé intimider par la situation et a entrepris de faire le show comme il sait si bien le faire, offrant même un petit concert avec sa guitare.

Plus sérieusement, Jérôme Anthony a tenté de poursuivre la recette : "Écoutez ! Au moment où je vous parle, nous sommes toujours en direct sur M6 et vous avez vu que ces fameux aléas du direct - qui sont quand même exceptionnels - nous ont permis, déjà en début d'émission tout à l'heure, de plonger avec les micros, ce qui ne fonctionne pas évidemment, et au moment où je vous parle, eh bien, on a perdu le signal avec Cyril Lignac !", explique-t-il.

Heureusement pour les invités du jour, dont Flavie Flament qui n'avait pas franchement confiance dans les talents de cuisinier de Jérôme Anthony, Cyril Lignac a pu reprendre son rôle de chef, non sans mal. "En fait, tout a sauté !", a-t-il révélé, amusé. En plus de le faire disparaître du direct pendant quelques minutes, cette panne de courant lui a également empêché de faire cuire ses aliments. "Tout a sauté chez moi, j'ai plus d'électricité ! Donc, je ne peux pas allumer la casserole !", lâche-t-il, quelque peu embarrassé. Une situation inédite qui a en tout cas beaucoup faire rire son camarade et les participants.