Tous en cuisine : Cyril Lignac et Jérôme Anthony, histoire d'une amitié

C'est le rendez-vous qui a égayé le quotidien des Français pendant le confinement ! Depuis le 24 mars 2020, Cyril Lignac et Jérôme Anthony cuisinent en direct sur M6 dans l'émission Tous en cuisine. Depuis leurs domiciles respectifs, ils accueillent en visioconférence des anonymes mais aussi des célébrités pour concocter de gourmands petits plats. Un joli concept qui séduit des millions de téléspectateurs chaque soir. Malheureusement, le programme touche bientôt à sa fin et la date du 12 juin prochain marquera le terme de cette aventure.

En marge de sa déprogrammation, Jérôme Anthony a accordé une interview à TV Magazine. En plus de faire le point sur cette parenthèse exceptionnelle qu'a été Tous en cuisine, l'animateur évoque avec plaisir sa relation avec Cyril Lignac, "un ami de longue date". "On s'aime beaucoup. On se fait rire mutuellement. Quand j'ai été candidat au Meilleur pâtissier célébrités, nous avons passé dix jours ensemble et notre amitié s'est renforcée. Dès que l'on passait du temps tous les deux, il me disait qu'il aimerait vraiment un jour qu'on ait un projet en commun. Je ne voyais pas à quel moment ça serait possible mais, dès que l'occasion s'est présentée, il a tenu sa promesse. On est assez complémentaires dans nos délires. Je suis un peu l'Auguste et lui le clown blanc, on a trouvé ces rôles naturellement", estime-t-il.

Un renouveau pour Jérôme Anthony

C'est également avec un naturel déconcertant que Jérôme Anthony a régalé les plus férus de cuisine pendant deux mois, allant jusqu'à voler la vedette à son acolyte. "Ce que je fais dans Touche en cuisine, je le fais depuis toujours mais j'ai l'impression, pour la première fois, de vraiment toucher les gens. Je n'ai rien changé mais là, je suis connecté à deux millions de personnes tous les jours et c'est quelque chose."

Et c'est là tout le paradoxe ! Habitué des plateaux télé et à interagir avec le public, c'est bien depuis sa province à Nancy que Jérôme Anthony s'est révélé indispensable aux Français. Un "télétravail" forcé mais des plus agréable à ses yeux. "J'y suis encore, je suis très provincial. Je ne me suis jamais fait au stress parisien. Cette période était donc inespérée pour moi car j'étais en famille, avec mon fils, et j'ai quand même pu exercer mon métier tous les jours. Ce qui est inimaginable en télévision !" Nul doute que les adieux seront déchirants... Pour mieux revenir ?