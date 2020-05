Tous en cuisine : Anggun, fière et amoureuse, fait rougir son mari Christian

Les années passent mais l'amour ne s'effiloche pas entre la belle chanteuse Anggun et son mari Christian Kretschmar. Et ils l'ont prouvé mercredi 27 mai 2020, en participant à l'émission culinaire Tous en cuisine avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony sur M6.

Alors que la chanteuse de 46 ans était attendue seule pour concocter un joli clafoutis aux cerises et des nems selon les instructions du célèbre chef, ses interlocuteurs ont été surpris de voir apparaître à l'écran sa moitié. "Anggun, tu n'est pas toute seule ! Tu as quelqu'un pour t'aider en fait ce soir", a rapidement constaté Jérôme Anthony. Et pour la jurée de Mask Singer de confirmer : "Je suis avec mon mari. Parce qu'en fait c'est lui qui cuisine dans la famille", a-t-elle expliqué. "Il cuisine divinement bien !", précise-t-elle au passage. Un joli compliment à faire rougir de plaisir son amoureux, lequel s'est laissé aller à commenter, très touché : "Ooh, merci !", accompagné d'un doux regard envers elle. Love is in the air...

Il faut dire qu'entre Anggun et Christian, c'est une affaire qui roule. Les tourtereaux se sont dit "oui" en 2018 mais cela fait sept ans qu'ils sont fous l'un de l'autre. En décembre dernier, ils trinquaient d'ailleurs à leur anniversaire et inondaient Instagram de belles photos de leur duo. Après avoir longtemps cherché l'amour, la chanteuse du tube La neige au Sahara a finalement trouvé l'équilibre qu'elle recherchait tant grâce à son photographe de chéri, avec qui il s'agit tout de même de son quatrième mariage. Ils forment aujourd'hui une heureuse famille recomposée avec sa fille Kirana, née en 2017 de son union avec le romancier français Cyril Montana.