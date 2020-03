Cyril Lignac confiné mais en live pour cuisiner : "L'idée est de divertir"

Voilà une bonne nouvelle pour les plus gourmands ! À partir de ce samedi 21 mars 2020, Cyril Lignac sera en direct sur M6 depuis son appartement parisien pour y concocter quelques unes de ses recettes préférées. Un moyen pour le chef d'apporter sa pierre à l'édifice en cette période de confinement. C'est un concept totalement inédit que soutient la chaine alors que tous les programmes sont perturbés et que les diffusions de plusieurs émissions ont été annulées.

Contacté par nos confrères du Parisien, Cyril Lignac en a dit plus sur la mise en place de ce live culinaire encore jamais vu auparavant. "Le principe est de proposer un cours de cuisine avec des duplex de Jérôme Anthony qui sera dans sa cuisine à Nancy et des familles dans différentes régions", explique le juré du Meilleur Pâtissier. Et de préciser : "Un cameraman sera seul avec moi dans mon appartement et nous respecterons les consignes : le port de masques, la distance de sécurité, le gel hydroalcoolique."

Ainsi, Cyril Lignac réalisera deux recettes en "52 minutes" dans sa cuisine. "Je veux proposer des plats familiaux, du quotidien, pas chers et que l'on peut faire ensemble. L'idée est de divertir les gens, de partager en direct et à distance. La cuisine est faite pour rassembler même si l'on est confiné et que l'on doit respecter les consignes sanitaires." D'autant plus qu'il regorge de petites astuces pour cuisiner avec ce qui se trouve "dans le placard" des téléspectateurs. "Si des produits leur manquent, je donnerai des alternatives. En ce moment, je fais mes courses seulement tous les trois jours", assure-t-il. Reste que ce nouvel exercice est très stressant pour Cyril Lignac habitué à la rigueur des plateaux télé. Mais que la sauce prenne ou non, il espère pour l'heure simplement "apporter un peu de bonheur..."

Les cours de cuisine de Cyril Lignac seront à suivre en direct sur M6 dès 18h35