Jérôme Anthony déchaîné, son fils Joseph au bout du rouleau

Jérôme Anthony compte bien faire passer du bon temps à ses quelque 13 000 abonnés sur Instagram en cette période étrange de confinement. Chaque jour depuis chez lui, l'animateur de M6 partage une vidéo de son quotidien. Et s'il a toutes les armes pour amuser les internautes, il se fait toutefois aider de son fils Joseph (16 ans) pour les divertir. Mais après trois semaines de petits sketchs, ce dernier est apparu un brin désespéré ce dimanche 5 avril 2020. Et pour cause, Jérôme Anthony s'est adonné à une petite danse, embarrassante aux yeux de son fils.

Face à la caméra, Joseph entreprend alors de faire part de son ressenti en faisant défiler plusieurs feuilles de papier sur lesquelles sont écrites : "20e jour de confinement. Il a regardé Rabbi Jacob. À chaque fois, ça lui fait ça. #Putainçavaêtrelong." Si l'adolescent n'en peut plus des folies passagères de son père, il est en tout cas devenu une star sur les réseaux sociaux. Les internautes se sont dit très amusés par la séquence en commentant en masse. Entre plusieurs émojis hilares, certains se reconnaissent également en Jérôme Anthony. "Les grandes victimes du confinement... nos enfants", "Super danse, Anthony !", "Merci de nous faire rire pendant cette période difficile", peut-on lire.

Lorsque Jérôme Anthony ne fait pas le clown sur la Toile, il donne rendez-vous aux téléspectateurs de M6 tous les jours à 18h45, heure à laquelle Cyril Lignac entame son live dédié à la cuisine. Le chef est toujours accompagné de son acolyte en duplex, lequel là encore, ne tient pas en place. Le 31 mars dernier, Jérôme Anthony avait d'ailleurs provoqué un fou rire en débarquant sans pantalon à l'écran...