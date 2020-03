Cyril Lignac choqué : Jérôme Anthony débarque très dévêtu dans son live

C'est le nouveau rendez-vous des téléspectateurs ! Chaque soir avant le dîner, Cyril Lignac est en direct sur M6 depuis son appartement parisien pour y concocter quelques unes de ses recettes préférées. Un concept totalement inédit, à la fois pour la chaîne mais aussi pour le célèbre chef, imaginé pour apporter un peu de bonheur en cette période de confinement. Cyril Lignac se retrouve ainsi en duplex avec des familles de différentes régions mais aussi avec son acolyte Jérôme Anthony.

Et ce dernier a fait une arrivée très surprenante ce mardi 31 mars 2020 depuis sa cuisine. Très en forme, il a d'abord offert une petite danse sur le célèbre morceau de Sacha Distel, La belle vie. "J'avais envie de te chanter la belle vie Cyril. Tu m'as beaucoup manqué en 24h", déclare-t-il très jovial. Et de poursuivre. "J'avais envie de mettre l'accent sur l'élégance. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'il ne faut pas mettre l'accent sur l'élégance, je suis très exigeant dans ce domaine." Et l'élégance selon Jérôme Anthony, c'est apparemment de se pavaner sans pantalon sous son tablier. En effet, devant sa caméra, l'animateur apparaît les jambes nus et les fesses à peine couvertes par sa chemise. "Mais qu'est-ce que tu fais Jérôme ?!", s'est alors exclamé Cyril Lignac hilare. Feignant la surprise, Jérôme Anthony poursuit alors sa blague : "Ah, je me disais bien que je sentais un courant d'air... Mais je reste néanmoins digne !"

Voilà une bonne mise en bouche avant une nouvelle soirée gourmande grâce à ce programme qui réalise de jolis scores d'audience en réunissant plus d'1 million de Français devant leurs écrans.