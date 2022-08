Jérôme Anthony en couple : apparition inédite de sa compagne, une mystérieuse blonde

En 2020, Jérôme Anthony livrait de rares confidences au sujet de sa relation avec sa chérie pour le magazine Public. "Je suis séparé de la maman de mes deux fils depuis longtemps et je suis avec quelqu'un depuis neuf ans. C'est une relation à distance, car elle habite à Lille et moi à Nancy. Mais on se voit à Paris la semaine, souvent aussi le week-end et c'est très bien comme ça. On n'est pas les uns sur les autres", avait-il déclaré.

L'animateur de 53 ans a en effet eu deux enfants d'une précédente relation, ses fils Simon (24 ans) et Joseph (17 ans). Lors de cette même interview, il se confiait sur le genre de père qu'il était. "Je les appelle tous les jours, mais une fois qu'ils sont là, j'en ai ras le bol d'être avec eux. J'ai essayé de faire comme mes parents, de leur laisser toute la liberté en pensant que, sans interdit, ils n'auraient pas envie de faire des bêtises, mais ça n'a pas marché ! Du coup, depuis quelque temps, j'ai serré la vis. Je suis passé de Jackie sympa à Jackie con, ils ne me laissent pas le choix... Mais bon, mes punitions durent un quart d'heure", rapportait-il.