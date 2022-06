Anaïs Delva (La Reine des Neiges) victime d'une fausse couche : la chanteuse fait de terribles confidences

Presque un an après, Anaïs Delva a décidé de revenir sur sa fausse couche vécue l'été dernier alors qu'elle attendait une fille. Elle en parlé via un post Instagram publié dimanche 29 mai à l'occasion de la fête des Mères. "Je pense à ma petite Alma, ma petite fille que j'ai portée et perdue in utero l'an dernier. Je pense à mon entrée, sereine, dans le second trimestre de grossesse et à sa mort foetale tardive et asymptomatique, survenue peu de temps après, dont on ne connaîtra jamais la cause. Je pense à l'interminable silence qui a précédé le moment où le médecin m'a annoncé que c'était fini et à ce 31 août 2021 lorsque j'ai accouché de son petit corps sans vie", a t-elle déclaré auprès de ses abonnés. De terribles et touchantes confidences.