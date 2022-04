Anaïs Delva (Libérée, délivrée) enceinte de son premier enfant, elle dévoile le sexe du bébé !

Enfin une bonne nouvelle pour Anaïs Delva qui, dernièrement, aurait eu de bonnes raisons de broyer du noir. Elle qui a cumulé des millions de vues sur Youtube en 2013 en chantant Libérée, délivrée, l'emblématique hymne de La reine des neiges, a finalement été écartée du projet signé Disney lors de la sortie du deuxième volet – alors que Dany Boon, Donald Reignoux et Emmylou Homs ont conservé leurs rôles. C'est Charlotte Hervieux qui, en lieu et place, a enregistré les titres Dans un autre monde et Je te cherche. "Je ne le regarderai pas car ça va me briser le coeur, expliquait-elle alors au journal L'Est Républicain. Elsa va beaucoup me manquer. Ce n'était pas une volonté de ma part. Ça a été un choix contraint. J'aurais voulu continuer." Son fils aura sans doute l'occasion de regarder le premier film d'animation et d'y reconnaître la voix de sa maman. Le second, en revanche...