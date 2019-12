Adil Rami : Entouré de deux bombes de télé-réalité, il fait couler le champagne

L'année 2019 se termine en beauté pour Adil Rami, et pourtant ce n'était pas gagné d'avance. En juin 2019, le footballeur professionnel se séparait de Pamela Anderson après deux ans d'amour. Une rupture choc qui a longtemps fait les choux gras en raison de ses infidélités et des propos tenus par son ex-compagne. Dans la foulée, Adil Rami perdait son poste de défenseur à l'Olympique de Marseille, où il jouait depuis 2017. Une véritable descente aux enfers pour l'ex de Sidonie Biémont, qui est parti poursuivre sa carrière en Turquie.

Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis cette douloureuse période et Adil Rami a retrouvé le sourire. D'abord depuis qu'il fréquente une certaine Chloé Sims, star de télé-réalité britannique avec qui il a régulièrement été aperçu, mais aussi, dernièrement, à l'occasion de son anniversaire.

En effet, le 27 décembre 2019, le champion du monde soufflait ses 34 bougies. Un événement qu'il n'a célébré que lundi soir. Pour l'occasion, Adil Rami n'a pas lésiné sur les moyens et s'est envolé à Dubaï pour faire la fête. Au programme : un dîner intime dans une villa préparé par un chef, un gâteau à son effigie qui a terminé au beau milieu de sa figure mais aussi un FaceTime avec son ami Gad Elmaleh. Parmi son entourage se trouvaient notamment les vedettes du petit écran Shanna Kress (Les Anges, La Villa des coeurs brisés) et Siham Bengoua (Ready for love et Les Princes de l'amour), toutes deux vêtues de robes moulantes et très sexy. "Merci à tous pour ce magnifique geste, je vous souhaite une longue vie, une bonne fin d'année et une belle nouvelle année", a-t-il remercié.

Pour couronner le tout, la joyeuse bande a ensuite passé le reste de la soirée en boîte de nuit, où le champagne coulait à flots et où la bonne humeur était de rigueur. C'est certain, Adil Rami n'est pas près d'oublier cet anniversaire, ni cette année d'ailleurs. Il peut ainsi entamer 2020 avec sérénité. Dubaï est assurément la destination de toutes les stars ces derniers temps. Avant Adil Rami, la ville des Émirats arabes unis accueillait un autre footballeur reconnu, Karim Benzema. Lui aussi y a fêté son anniversaire en grande pompe, accompagné de plusieurs personnalités dont Nabilla et Thomas Vergara.