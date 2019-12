Nabilla : Emerveillée à la fête de Karim Benzema, il fait le show avec un sabre

Toute la famille de Nabilla s'est rendue à un événement très spécial le 27 décembre 2019 à Dubaï... L'anniversaire du footballeur Karim Benzema ! Quand certains se contentent d'une petite fête autour de tomates cerises et de saucisses knackis, celui qui a remporté le titre meilleur joueur français évoluant à l'étranger en 2019 a sorti le grand jeu. Le sportif français a choisi de festoyer avec un thème à son envergure : "Gatsby le Magnifique". Pour fêter ses 32 ans, Karim a invité de nombreuses stars dont l'ancienne candidate de télé-réalité et ses proches. Nabilla, Thomas, Tarek, le frère de Nabilla, et sa femme Camélia sont ainsi arrivés habillés selon le dress code des années 1920 de la soirée. Smoking et noeud papillon, bandeau charleston, éventails en dentelle, Nabilla et sa famille étaient tirés à quatre épingles pour célébrer l'anniversaire du sportif.