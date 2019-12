Nabilla Benattia : Première sortie pour Milann, entre stress et émotion

Le 11 octobre 2019, Nabilla Benattia a donné naissance à son fils Milann, en France. Son mari Thomas Vergara et elle ont ensuite emménagé à Dubaï début novembre. Et c'est difficile à croire mais depuis que leur bébé est né, les tourtereaux ne sont jamais sortis en famille.

Sur Snapchat, la belle brune de 27 ans a récemment admis auprès de ses abonnés que Thomas trouvait toujours des excuses pour qu'ils ne sortent pas avec Milann. Mais vendredi 20 décembre, il a accepté d'aller au centre commercial avec les deux amours de sa vie. "J'ai réussi à convaincre Thomas d'emmener Milann au mall avec nous. La dernière fois, on n'avait pas pu le prendre parce qu'il venait de faire ses vaccins et n'était pas très bien. Et là, je l'ai convaincu. Enfin, je ne lui ai pas trop laissé le choix. Je lui ai dit que c'était important qu'il ne reste pas que à la maison. Du coup, je l'ai fait tout beau", a confié Nabilla Benattia.

Si elle était heureuse de pouvoir sortir avec son bébé, l'ancienne candidate de télé-réalité n'a pas caché son angoisse : "C'est un peu une première pour moi de sortir avec mon fils, donc je suis un peu paniquée. J'ai fait le sac, le biberon, la poussette, les changes... Il y a tout normalement. J'espère que je n'ai rien oublié." Peu de temps avant de quitter sa maison, Nabilla a admis auprès de ses abonnés qu'elle était "en plein stress". Mais elle a bien vite oublié ses craintes une fois dehors. "Première balade en famille. Je suis émue, j'ai envie de pleurer. J'adore", a-t-elle expliqué.