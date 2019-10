Adil Rami "gentleman" avec Chloe Sims : comment l'a-t-il rencontrée ?

Lui est footballeur et joue en Turquie depuis le mois de septembre, elle est une star de télé-réalité en Angleterre. Lorsqu'Adil Rami et Chloe Sims avaient été repérés à l'arrière d'un taxi à Londres, après avoir passé la soirée ensemble, beaucoup cherchaient à comprendre comment leurs routes avaient pu se croiser. Chloe Sims a livré la réponse au Daily Mail.

Lors d'une soirée de charité organisée le jeudi 17 octobre à Londres, la Britannique de 37 ans s'est confiée sur Adil Rami et la soirée qu'ils ont passée ensemble. La starlette a la taille fine et à la poitrine généreuse a révélé que le footballeur français de 33 ans l'avait contactée via les réseaux sociaux, en lui envoyant un message privé. "Plus besoin d'applis de rencontres !", a-t-elle déclaré au Daily Mail.

Chloe Sims s'est dite pleinement satisfaite de sa première soirée avec Adil Rami qui s'était déroulée au Chiltern Firehouse, club londonien très prisé des stars. "Nous avons eu un rendez-vous très sympa. C'était un rendez-vous parfait, a-t-elle commenté. Il a été gentleman et nous allons nous revoir dans quelques semaines. C'était une belle personne. Nous nous parlions depuis un moment."

Chloe Sims n'est pas très disponible en ce moment puisqu'elle tourne une nouvelle saison de The Only Way is Essex (TOWIE). Mais dès qu'elle en aura terminé avec ce projet, elle espère bien avoir son deuxième rendez-vous avec Adil.

Serait-ce la fin du célibat pour Adil Rami ? L'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille licencié pour faute grave a vu sa dernière romance, avec Pamela Anderson, voler en éclats lorsque la star hollywoodienne a découvert son infidélité. Une rupture fracassante qui avait donné lieu à de nombreux déballages et à de nombreuses attaques.

De son côté, Chloe Sims a également fait parler d'elle avec sa dernière rupture. Elle s'était fait larguer par Dan Edgar, qui apparaît avec elle dans The Only Way is Essex, et qui est retourné dans les bras de son ex, Amber Turner.