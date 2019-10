Adil Rami repéré à Londres avec une blonde, aux allures de Pamela Anderson

Adil Rami est célibataire depuis sa fracassante rupture avec Pamela Anderson survenue en juin dernier. Installée depuis plus d'un an à Marseille avec le footballeur, la star hollywoodienne disait avoir découvert que son compagnon menait une double vie et qu'il lui avait été infidèle durant les deux ans de leur relation. L'ex-star d'Alerte à Malibu ne s'était pas arrêtée là et avait également accusé d'Adil Rami de violences physiques et psychologiques. Des accusations qui avaient eu de lourdes répercussions mais que le footballeur avait formellement niées. Le coeur brisé, Pamela Anderson avait alors très rapidement quitté la France et était rentrée à Los Angeles, auprès de ses fils.

De son côté, Chloe Sims est connue pour avoir participé à plusieurs émissions de télé-réalité en Angleterre, notamment The Only Way is Essex (TOWIE), diffusée depuis 2010, ou encore The Hooligan Factory. Son histoire d'amour avec Dan Edgar, qui apparaît avec elle dans The Only Way is Essex, a passionné outre-Manche, surtout leur rupture. Ce dernier l'a quittée pour retourner dans les bras de son ex, Amber Turner. Adil Rami est donc peut-être celui qui saura lui faire oublier cette déception amoureuse...